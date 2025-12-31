Арсенал финишира годината първи след футболна буря срещу Вила

Арсенал завършва 2025 година като лидер в английската Висша лига. Лондончани се наложиха категорично с 4:1 у дома над Астън Вила в двубой от 19-ия кръг, като всички попадения паднаха през второто полувреме.

Натискът на „артилеристите“ даде резултат в 48-ата минута, когато Габриел Магаляеш се разписа след центриране от корнер и колеблива намеса на вратаря Емилиано Мартинес. Само четири минути по-късно капитанът Мартин Йодегор изведе Мартин Субименди, който от близо направи резултата 2:0.

В 69-ата минута Леандро Тросар също намери мрежата зад Мартинес, а четвъртият гол за домакините реализира Габриел Жезус 12 минути преди края. Дълбоко в добавеното време Оли Уоткинс вкара почетния гол за тима от Бирмингам, който до този мач бе в серия от 11 поредни победи във всички турнири.

След успеха Арсенал е еднолично начело с 45 точки, докато Астън Вила остава трета с 39. Манчестър Сити изостава на пет точки от лидера и гостува на Съндърланд на 1 януари.

В друг мач от кръга Челси завърши 2:2 у дома срещу Борнемут. Дейвид Брукс даде аванс за гостите още в шестата минута, но Коул Палмър изравни от дузпа. Енцо Фернандес обърна резултата, а Джъстин Клуиверт фиксира крайното равенство. „Сините“ са пети с 30 точки, след като вече са изпуснали 13 пункта от печеливши позиции.

Манчестър Юнайтед направи 1:1 у дома с Уулвърхямптън. Джошуа Зиркзее откри, а Ладислав Крейчи изравни преди почивката. Отменен гол на Патрик Доргу в 90-ата минута лиши „червените дяволи“ от победата. Уулвс прекъсна серия от 12 поредни загуби, но остава последен с три точки, докато Манчестър Юнайтед е шести с 30.

В другата среща от програмата Нюкасъл победи с 3:1 като гост Бърнли след голове на Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш, а „черно-белите“ са десети с 26 точки.

На 1 януари шампионът Ливърпул приема Лийдс, а същия ден са и лондонските дербита Кристъл Палас-Фулъм и Брентфорд-Тотнъм.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 19-ия кръг:

Бърнли - Нюкасъл 1:3

Челси - Борнемут 2:2

Нотингам Форест - Евертън 0:2

Уест Хям - Брайтън 2:2

Арсенал - Астън Вила 4:1

Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън 1:1

1 януари:

Кристъл Палас - Фулъм

Ливърпул - Лийдс

Брентфорд - Тотнъм

Съндърланд - Манчестър Сити

Лидер в класирането е Арсенал с 45 точки, пред Манчестър Сити с 40 точки. Астън Вила е на трета позиция с 39 пункта, пред Ливърпул с 32 точки, Челси и Манчестър Юнайтед с по 30. Следват Съндърланд и Евертън, които имат по 28 точки и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com