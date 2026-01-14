Ето ги любимите електрически коли на българите

Дори и без субсидии и други форми на държавна подкрепа, електромобилите постепенно си проправят път и в България, информира "Аутомедия". През 2025 у нас са регистрирани 2860 леки и лекотоварни електромобила (M1 и N1), което е ръст от 48% спрямо предишната година.

Чисто електрическите автомобили вече са 5.2% от целия пазар на нови автомобили у нас. Към това трябва да добавим и 6608 употребявани електромобила, регистрирани през 2025 (2.5% от общия пазар втора ръка). Тоест за изминалата година автопаркът в България се е увеличил с 9468 коли на ток.

Най-търсените електромобили в България през 2025:

15. BMW iX1 - 47 регистрации

Несъмнено дълго чаканият дебют на Neue Klasse, новата електрическа гама на BMW, е подтикнал немалко клиенти да отложат покупката. Но въпреки това баварците отчитат 8% ръст за електрическите си модели през 2025 в световен мащаб, и 2% в България. При iX1 регистрациите са с 62% повече, отколкото през 2024.

14. Skoda Elroq - 48

Всеки нов за българския пазар електрически модел получава първоначален тласък в статистиката от необходимостта дилърите да регистрират свои демонстрационни бройки. Реалния интерес към Elroq ще отчетем през 2026 година.

12. Skoda Enyaq - 56

Enyaq мина през същия цикъл - внушителен брой регистрации през първата си година и след това рязък спад. През 2025 интересът към електрическия кросоувър се е увеличил със 155%, но това е от доста ниска база през 2024.

12. BMW iX - 56

Полученият миналата година фейслифт, който увеличи допълнително реалния обхват на iX, възроди интереса към големия електрически кросоувър - 107% ръст спрямо 2024.

11. Porsche Macan - 63

Силен дебют за новия кросоувър на Porsche въпреки скептичните прогнози, че клиентелата на марката не се интересува от електрическо задвижване. Към тези 63 бройки трябва да добавим още 19, регистрирани като употребявани - за модел, чието производство всъщност започна в края на май миналата година.

10. Ford Transit Courrier - 65

Новата електрическа "баничарка" на Ford стартира силно, вероятно и благодарение на цената (започваща от 32 210 евро), който не е чак толкова по-висока от тази на дизеловите варианти.

9. Volvo EX30 - 73

Малкият електрически кросоувър на шведите, чиято върхова версия прави 0-100 км/ч за едва 3.6 секунди, отчита умерен спад спрямо 2024 година (-13%), но си остава в Топ 10 на най-търсените електрически модели у нас. От основните 20 марки на българския пазар, Volvo има най-високия дял на EV от общите си продажби през 2025 - 29%.

8. Dacia Spring - 75

Малкият румънски (всъщност - китайски) електромобил има 34% спад на годишна база - най-вече заради паралелния внос на закупени с държавна субсидия бройки от съседна Румъния. През последните месеци и официалното предлагане у нас бе спряло в очакване на фейслифта на модела.

7. Hyundai Kona Electric - 85

Електрическата версия на Kona също има сериозен спад на годишна база - 30%, което се дължи най-вече на вътрешната конкуренция на Ioniq 5.

6. Toyota Proace City - 92

Най-продаваният електрически модел на Toyota у нас всъщност няма много общо с Toyota - това е близнак на Peugeot Rifter, Citroеn Berlingo, Fiat Doblo и Opel Combo, който се произвежда на същата поточна линия на Stellantis във Виго като тях. Куриозното е, че с емблемата на Toyotа електромобилът е пласирал повече бройки от четирите други марки, взети заедно. Ръстът от 2967% (от 3 броя през 2024 до 92 през 2025) се дължи най-вече на една корпоративна сделка.

5. Kia EV3 - 101

Малкият електрически модел на Kia, който бе избран и за Световен автомобил на миналата година, отчита много силен дебют и още в първата си пълна година на пазара влиза в Топ 5. Ръстът на годишна база е 1920%, но през 2024 продажбите едва започваха.

4. Renault 5 e-tech - 106

Градското електромобилче с ретро дизайн явно се харесва и на българската публика, както на европейската като цяло. Бумът при 5 e-tech и засилените продажби на Scenic e-tech на практика са ликвидирали по-стария Megane e-tech, където продажбите са спаднали с 92%, до едва 5 бройки за цялата 2025.

3. Hyundai Inster - 172

Най-силният дебют в електрическия сегмент през миналата година. Въпреки чувствително по-високата си цена, електрическият дребосък всъщност успя да открадне доста продажби от бензиновия Hyundai i10.

2. Hyundai Ioniq 5 - 183

След спада през 2024, обновеният междувременно Ioniq 5 се завърна триумфално и отчете 289% ръст в регистрациите през 2025. Дори и това не стигна за първото място в България, но ако тенденциите се запазят, кросоувърът има добри шансове през 2026. Тук сме включили и 22-те регистрирани бройки Ioniq 5 N.

1. Tesla Model Y - 242

Tesla като марка отчита спад на българския пазар и отстъпва първото място на Hyundai. Но докато останалите й модели търпят отлив на клиенти, Model Y има 54% скок в регистрациите през 2025. Нелошо постижение за автомобил, който дори не се предлага официално в България, и чиито най-близки официални сервизи са в Атина и Любляна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com