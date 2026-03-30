Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Над 10 000 посетители и повече от 250 закупени автомобила отбелязаха първия по рода си Национален пролетен уикенд фестивал на китайските автомобили, организиран на 28 и 29 март едновременно в шест локации в страната. Събитието се проведе в първия шоурум на BYD в България - на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София, който отвори врати специално за феста, както и в салоните на DONGFENG в сталицата, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Габрово.

В отговор на огромния интерес към изложението, Чайна Мотор Къмпани АД обявява продължение на фестивалната кампания. До 3 април 2026 г. всеки клиент, който капарира автомобил от марките BYD или DONGFENG с минималната сума от 100 евро, ще получи специален бонус – безплатна застраховка „Каско“ за срок от една година, предоставена от ЗД Евроинс България АД.

Продължението на кампанията дава възможност на още повече клиенти да се възползват от атрактивните условия и да изберат своя нов автомобил от марките DONGFENG и BYD.

Домакините от Чайна Мотор Къмпани АД определиха събитието като знаково за тенденциите на пазара на автомобили в България. „Това беше изключително събитие, на което съумяхме да посрещнем десетки хиляди посетители и да им осигурим възможност да разгледат и тестват всички модели на BYD, DONGFENG и останалите китайски марки, които присъстваха. Благодарим на всички гости, които ни посетиха - за интереса и търпението. Признателност и към колегите от екипа ни за огромните усилия това събитие да се случи. Търсенето е високо, очакванията към нашите китайски автомобили са големи и ние сме напълно готови да ги посрещнем и оправдаем,“ заяви Петя Николова, изпълнителен директор на Чайна Мотор Къмпани.

На фестивала бяха представени и други водещи марки китайски автомобили, както и мотоциклети. Имаше също единични експонати - Xiaomi, Avatar и Xpeng, с което общият брой на представените модели надхвърли 50. Специален гост беше Н. Пр. - г-жа Дай Цинли, посланик на Китай. Сред гостите бяха и много водещи имена и личности от бизнеса и развлекателния сектор в България.

По време на фестивала беше връчена и голямата награда от играта на DONGFENG и Derma act - Dongfeng BOX. Организаторите изтеглиха и печелившите от томболата на уикенд феста, които ще бъдат обявени допълнително в социалните мрежи и на chinamotor.bg.

По време на събитието бяха осигурили огромен безплатен паркинг, голяма площ с детски кът на закрито с аниматори и атракции, включително VR симулатори и плейстейшъни, игри и изненади. Имаше и голяма зона за храни, напитки, сладолед и вино. Всичко това превърна феста в голям празник за семейства и приятели.

