Българите се скъсват да харчат за храна, ваучерите не стигат

Всеки втори работещ в България харчи над 10 лева на ден за обяд и така надвишава сегашния необлагаем лимит за ваучери за храна от 200 лева.

Данните са от новото национално проучване Food Barometer 2025, проведено сред 5400 служители в страната.

Асоциацията на операторите на ваучери за храна смята, че при тази тенденция е време лимитът да бъде повишен до 300 лева – промяна, която според експертите ще подкрепи реалните разходи на хората и ще стимулира по-здравословното хранене.

Необлагаемата стойност вече не отговаря на реалността

Според изследването 45% от служителите отделят повече от 10 лева дневно за храна, което показва, че настоящият лимит от 200 лева е остарял. В условията на растяща инфлация над 70% от запитаните заявяват, че не са склонни да правят компромис с качеството на храната, дори ако се налага да ограничат други разходи като техника, туризъм или посещения на заведения.

Ако лимитът бъде увеличен, 90% от анкетираните казват, че ще могат да си позволят повече и по-качествени хранителни продукти, включително и да пазаруват за готвене у дома.

Близо три четвърти от работещите посочват, че ваучерите увеличават покупателната им способност, а 40% биха обядвали с тях всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако стойността се повиши. „Ваучерите за храна не са просто удобство – те пряко оформят начина, по който служителите се хранят, живеят и планират бюджета си“, се посочва в заключението на изследването.

Масово одобрение на електронните ваучери

Проучването отчита и трайно високо одобрение към електронните ваучери – цели 94% от участниците ги оценяват положително, тъй като те повишават покупателната способност и намаляват финансовия стрес.

На въпроса за какво биха ги използвали, 80% от запитаните посочват, че с тях биха подобрили качеството на храненето си, а 79% избират мястото за обяд според качеството на предлаганата храна.

Одобрението за дигитализацията на ваучерите, въведена преди година, също остава високо – 94% от анкетираните я определят като успешна. Основните аргументи са удобството и бързината при ползване (96%), екологичният ефект (87%) и по-голямата сигурност, тъй като рискът от загуба и кражба е минимален.

Според Асоциацията увеличението на лимита би било не просто социален жест, а инвестиция в по-здравословни навици и по-добро качество на живот.

Ваучерите като инструмент за социална политика

Изследването напомня, че ваучерите за храна са една от най-ефективните форми на социална подкрепа в страната. По данни на Асоциацията над 835 000 българи ги използват всеки месец. В икономически доклад от 2025 г. Световната банка също ги определя като една от най-добре таргетираните мерки за подпомагане на работещите.

В условията на продължаваща инфлация и растящи цени, увеличението на необлагаемата стойност от 200 на 300 лева може да се превърне в реална инвестиция в по-добро хранене, по-висока производителност и по-достойни условия на труд за българските служители.

