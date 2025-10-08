Бизнес

Българите се скъсват да харчат за храна, ваучерите не стигат

Ново изследване показва, че 45% от хората надвишават лимита от 200 лева само с обедното си хранене

Българите се скъсват да харчат за храна, ваучерите не стигат
08 окт 25 | 8:19
405
Иван Ватахов

Всеки втори работещ в България харчи над 10 лева на ден за обяд и така надвишава сегашния необлагаем лимит за ваучери за храна от 200 лева.

Данните са от новото национално проучване Food Barometer 2025, проведено сред 5400 служители в страната.

Асоциацията на операторите на ваучери за храна смята, че при тази тенденция е време лимитът да бъде повишен до 300 лева – промяна, която според експертите ще подкрепи реалните разходи на хората и ще стимулира по-здравословното хранене.

Необлагаемата стойност вече не отговаря на реалността

Според изследването 45% от служителите отделят повече от 10 лева дневно за храна, което показва, че настоящият лимит от 200 лева е остарял. В условията на растяща инфлация над 70% от запитаните заявяват, че не са склонни да правят компромис с качеството на храната, дори ако се налага да ограничат други разходи като техника, туризъм или посещения на заведения.

Ако лимитът бъде увеличен, 90% от анкетираните казват, че ще могат да си позволят повече и по-качествени хранителни продукти, включително и да пазаруват за готвене у дома.

Близо три четвърти от работещите посочват, че ваучерите увеличават покупателната им способност, а 40% биха обядвали с тях всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако стойността се повиши. „Ваучерите за храна не са просто удобство – те пряко оформят начина, по който служителите се хранят, живеят и планират бюджета си“, се посочва в заключението на изследването.

Масово одобрение на електронните ваучери

Проучването отчита и трайно високо одобрение към електронните ваучери – цели 94% от участниците ги оценяват положително, тъй като те повишават покупателната способност и намаляват финансовия стрес.

На въпроса за какво биха ги използвали, 80% от запитаните посочват, че с тях биха подобрили качеството на храненето си, а 79% избират мястото за обяд според качеството на предлаганата храна.

Одобрението за дигитализацията на ваучерите, въведена преди година, също остава високо – 94% от анкетираните я определят като успешна. Основните аргументи са удобството и бързината при ползване (96%), екологичният ефект (87%) и по-голямата сигурност, тъй като рискът от загуба и кражба е минимален.

Според Асоциацията увеличението на лимита би било не просто социален жест, а инвестиция в по-здравословни навици и по-добро качество на живот.

Ваучерите като инструмент за социална политика

Изследването напомня, че ваучерите за храна са една от най-ефективните форми на социална подкрепа в страната. По данни на Асоциацията над 835 000 българи ги използват всеки месец. В икономически доклад от 2025 г. Световната банка също ги определя като една от най-добре таргетираните мерки за подпомагане на работещите.

В условията на продължаваща инфлация и растящи цени, увеличението на необлагаемата стойност от 200 на 300 лева може да се превърне в реална инвестиция в по-добро хранене, по-висока производителност и по-достойни условия на труд за българските служители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ватахов

Още по тема цени на храните
Още от Бизнес
Коментирай
1 Коментара
Баба ВУНА
преди 13 часа

Ваучерите трябва да бъдат премахнати. Те са един законен начин да се краде от осигуровките на работниците. Ако се остави на работодателите, ще предлагат работа само срещу ваучери, без заплата. Как мисли един работодател? Ако за дадена позиция е решил да даде заплата чисто 1500 лева, той обявява заплата 1300 лева и "бонус" ваучери за 200 лева. Ако направят ваучерите 300 лева, работодателя ще го сметне като увеличение на заплатата.

Откажи