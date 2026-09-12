Първото евросело у нас! Търговци посочиха коя валута ще доминира през януари
Хората смятат, че ще стават все по-бедни
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Хората смятат, че ще стават все по-бедни
Нови 12 нелегални мигранти са задържани край пазарджишките села Калугерово и Динката, съобщава БНР. Те са пристигнали тази сутрин с таксиметров автомо...
След апела политически сили веднага обявиха, че ще помогнат