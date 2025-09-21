Историческо сбогуване с Чарли Кърк. Невиждани мерки

Десетки хиляди хора ще се стекат в Аризона този уикенд за погребението на Чарли Кърк, а някои от тях къмпингуваха в района часове преди да започне събитието. Кадри, публикувани онлайн показват, че опашки вече са се заформили, като хиляди чакат да отдадат последна почит на консервативния активист.

На службата, която ще се проведе на стадион с 60 000 места в Глендейл, ще присъства президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и редица висши служители на Белия дом.

На фона на опасенията от големи контрапротести, събитието в чест на консервативния активист, който беше застрелян миналата седмица, получи най-високата възможна оценка за сигурност от Тайните служби.

Засилването на опасенията идва и от фактът, че въоръжен мъж, погрешно твърдящ, че е свързан с органите на реда, беше арестуван на стадиона в петък, съобщава The Washington Post. Мъжът, който е имал пистолет и нож, е задържан.

Погребението ще се проведе в Глендейл, на стадион „Стейт Фарм“, който има капацитет за повече от 63 000 души. Стадионът е дом на отбора на Аризона Кардиналс от НФЛ. Той е бил домакин на Супербоул три пъти - през 2008, 2015 и 2023 г.

Вратите на стадиона ще отворят в 8:00 ч. местно време, като службата ще започне в 11:00 ч. (20 часа българско време) Местните власти очакват опашки да се образуват рано в неделя сутринта, тъй като като влизането ще бъде на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Дрескодът за събитието е посочен като „най-доброто в неделя - червено, бяло и синьо“.

Възпоменанието ще се излъчва на живо от 11:00 ч. в акаунта на Кърк в Rumble - алтернатива на YouTube, популярна сред много американски консерватори. Новинарските канали в САЩ и Великобритания също планират да отразят събитието, включително Fox News, MSNBC, ABC и Sky News.

🚨 NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW.



Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.*



This is going to be one of the most remembered days in modern US history. 🇺🇸



🎥 @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Президентът Тръмп и Джей Ди Ванс ще подкрепят събитието и ще изнесат речи, както и Ерика Кърк, вдовицата на Кърк. В четвъртък Turning Point USA обяви, че г-жа Кърк е избрана за нов главен изпълнителен директор и председател на борда на организацията.

Много членове на кабинета също ще говорят на службата, включително Марко Рубио, държавен секретар, Робърт Ф. Кенеди-младши, министър по здравеопазването, Пийт Хегсет, министър на отбраната, и Тулси Габард, директор по националното разузнаване.

Към тях ще се присъединят висши съветници на Белия дом Сузи Уайлс, началник на кабинета, и Стивън Милър, заместник-началник на кабинета, както и Доналд Тръмп-младши, най-големият син на Тръмп, Търкър Карлсън, консервативен телевизионен лидер, и Серхио Гор, когото Тръмп наскоро обяви за свой кандидат за посланик на САЩ в Индия.

Опелото ще включва и християнско богослужение и музикални изпълнения. Крис Томлин и Брандън Лейк, и двама носители на наградата „Грами“ и изпълнители и автори на песни, са сред певците, които ще се появят, заедно с Фил Уикъм, Кари Джоуб Карнс и съпругата му Коди Карнс.

Лий Грийнууд, кънтри певецът, известен с песента God Bless the USA, и Стив Амерсън, певец, работил по филми и телевизионни предавания, ще участват в събитието.

Специалният агент на Тайните служби, отговарящ за Финикс, заяви, че екипите им „вече са на място“ и работят с щатски, местни и федерални партньори.

Гостите няма да могат да носят никакви чанти, табели или селфи стикове на мемориала и ще трябва да преминете през охрана, подобна на летища.

