Вдовицата на Чарли Кърк с решителен ход. Голяма крачка

Ерика Кърк - вдовицата на американския консервативен политик Чарли Кърк, който бе убит миналата седмица, ще го замени начело на организацията Turning point USA ("Повратна точка"), създадена от него, за да привлича млади американци в Републиканската партия.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга си.

Създадена от Чарли Кърк, когато той е едва 18-годишен, Turning point USA се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк "управителният съвет на Turning point избра единодушно Ерика Кърк за директор на организацията", обяви тя в социалната мрежа X. Тридесет и шест годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай, че си отиде", отбелязва организацията.

