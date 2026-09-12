"Това е дете“: Речта на Кейти Фауст, която разтърси света
Обществото е създало институцията на брака именно за да осигури на детето присъствието на неговите майка и баща
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Обществото е създало институцията на брака именно за да осигури на детето присъствието на неговите майка и баща
Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре, каза Ерика Кърк
Историческата равносметка показва, че първата вълна на разширението на Европейския съюз се оказа пагубна за социалистите. От 2005 г. насам Европейскат...