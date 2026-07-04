Калин Стоянов притисна Демерджиев за шестте трупа от „Петрохан-Околчица“

Депутатът от ДПС Калин Стоянов постави отново въпроса за случая с шестте тела, придобил известност като „Петрохан-Околчица“. В публикация във Фейсбук той съобщи, че по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев във вътрешната комисия е поискал да разбере дали има нова информация по случая и кога тя ще бъде представена на обществото. По думите му отговорът на министъра бил, че допълнителни данни няма и че ако се появят, ще бъдат публично оповестени. Стоянов обаче твърди, че това не съответства на предишните изявления на Демерджиев, в които той говорел за очаквани доклади и нови данни.

Според депутата обществото има право да знае истината за случая, който разтърси България. Стоянов настоява да се изясни кой, как и защо е създал организация, действала в пограничен район и натоварена, по думите му, с правомощия, каквито не би следвало да има.

Той поставя и въпроса дали някой е съдействал за създаването и функционирането на тази организация. Отделно настоява да се провери дали тя се е ползвала с политическа протекция, от коя формация и от кое конкретно политическо лице.

Стоянов отправя лек, но ясен упрек към вътрешния министър. Според него Демерджиев е отговорил „в присъщия си стил - говорейки много, но всъщност не казвайки нищо“. Депутатът припомня, че непосредствено след като е заел поста министър на МВР, Демерджиев е заявявал в интервюта и брифинги, че има нови данни, очаква доклади и ще оповести съдържащата се в тях информация.

„Явно в продължение на близо два месеца никой не е докладвал нищо на министъра на МВР или умишлено се мълчи по случая, който разтърси цяла България“, пише Стоянов.

По думите му е възможно мълчанието да се дължи на факта, че истината „не се харесва на определени кръгове“. Така депутатът насочва темата не само към самия случай „Петрохан-Околчица“, но и към начина, по който МВР комуникира обещаната информация по него.

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