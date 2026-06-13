Свлачището край Смолян остава активно, рискът не е отминал
Пътят към Пампорово затворен четвърти ден, експерти предупреждават за нестабилен терен и нови пукнатини
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Пътят към Пампорово затворен четвърти ден, експерти предупреждават за нестабилен терен и нови пукнатини
Изсичане на гори, безотговорност и липса на контрол
Експерти от Националния институт по геофиика и вулканология в Италия отбелязват повишена активност на вулкана
Има активирани свлачища в Кирковско заради силния дъжд, който е паднал в събота. Дъждът е бил придружени със силен вятър. Това е причината и за прели...
Над 27 нови свлачища са се активирали само през последните два месеца. Това съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. И уточни, че На...