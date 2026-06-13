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Етна се "събужда"

Етна се "събужда"

Експерти от Националния институт по геофиика и вулканология в Италия отбелязват повишена активност на вулкана

19 юли | 13:19
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