Ало измамници играят на стражари и апаши

Шестима жители на Кърджали са сигнализирали в полицейското управление за опити за телефонни измами, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Измамниците се представяли за служители на Електроразпределително дружество и съобщавали за неиздължени сметки за електроенергия. Веднага следвало второ позвъняване от мним полицай, който обяснявал, че сценарият с дължимите сметки за електроенергия е измама и ако искат да помогнат на полицията за залавянето на престъпниците, хората да предадат пари, които след приключване на полицейската операция ще бъдат върнати.

И шестимата жители на Кърджали отказали да се включат в сценариите и прекратили разговорите.

Полицията отново обръща внимание на гражданите, че по никакъв повод не трябва да предоставят пари на непознати. Длъжностни лица от нито една институция не събират суми по този начин. Така действат телефонните измамници, пише 24родопи.

