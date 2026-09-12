Ало измамници играят на стражари и апаши
Атакуват с неплатени сметки за ток
Следете всички новини, анализи и коментари за Ало Измамници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Атакуват с неплатени сметки за ток
Семейство хвърлило 31 хиляди евро през оградата на училище
Тормозът продължава, оплака се Латинка Петрова
От СДВР отчитат, че тези измами отново са особено актуални през последните месеци
Случаят е от Сандански
Ето я и схемата
КПКОНПИ води дела за 1,5 млн. лв.
На всичкото отгоре ходила и два пъти до Румъния
така се оправдавал в затвора
На шестия обвинен като участник в групата съдът определи "домашен арест", тъй като сътрудничи на разследването
Ветово е смятан за меката на телефонните измамници. Извършват се арести и претърсвания
На 16 август, на домашния телефон на възрастно семейство в Мартен се е обадил "мним полицай"
Петимата мъже бяха задържани в Румъния заради телефонни измами
Очаква се в присъствието на премиера Бойко Борисов
Георги Папакочев, Дойче веле Защо телефонните измами са чисто български патент престъпление? Двама експерти търсят причините за това, а единият дори...
Телефонни измамници се представят за служители на ЧЕЗ, съобщават от дружеството. Измамници се обадили по телефона на жителка от София, представили се...
Районна прокуратура – Петрич внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу двама измамници – гастрольори. Р.С. и Б.С. ще бъдат съдени за телефонна...
Нов десант на телефонни измамници в Благоевград и околните селища, гражданите да са внимателни и да не се доверяват и дават пари на непознати. За това...
Възрастна жена от Кюстендил е харизала 1 000 лева на ало измамници, представили се служители на Енергото. На бабата казали по телефона, че отстранява...
Пенсионерка от Елхово хариза 1000 лева на телефонни измамници. Тя дала парите на мъж, посетил дома й, за да капарира маслени радиатори, казаха от поли...