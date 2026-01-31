Перничанин арестуван за зрелищно отвличане на китайски предприемач

Разследването на зрелищното отвличане на китайския предприемач Ян Исян, извършено в края на ноември в тосканския град Прато, навлезе в решаваща фаза с ареста в България на един от предполагаемите извършители.

В късните часове на 29 януари българските власти са задържали в Перник 51-годишния български гражданин С.В., смятан за един от двамата „фалшиви полицаи“, осъществили отвличането. Това съобщиха италианските медии.

Арестът е извършен в изпълнение на европейска заповед за арест и е резултат от тясното сътрудничество между българската национална полиция, гранична полиция и карабинерите от Следствения отдел на Прато, под координацията на дирекция „Антимафия“ към прокуратурата във Флоренция. Според разследването С.В. е пристигнал в Италия на 26 ноември 2025 г. през пристанище Бриндизи, пътувайки с ферибот от гръцкия град Игуменица.

Той е бил зад волана на черно „Ауди А6″, регистрирано на негово име. Автомобилът по-късно се оказал ключов елемент в разкриването на престъплението. Камерите за видеонаблюдение са заснели същата кола в района на улица „Рубе“ в Прато в минутите непосредствено преди отвличането, както и по маршрута до улица „Куртатоне“, където жертвата е била предадена на двама китайски граждани, предполагаемите надзиратели.

Източник: 24 часа

