Вдигат данък сгради

Данък сгради да бъди повишен, предлагат от Съвета за икономически анализи (СИА) към Министерски съвет. Идеята да бъде повишен данък сгради е записана в Годишния доклад за 2025 г. на СИА, който е представен на вниманието на Министерския съвет, съобщава "Труд".

Част от препоръките, направени от икономистите в анализа, е провеждане на по-консервативна фискална политика, което би балансирало ефектите от приемане на еврото върху икономиката. В ситуация на нарастване на цените на имотите и на кредитирането на домакинствата е важно да се запази финансовата стабилност, пише в анализа. Макар повечето възможни мерки за това да са отговорност на БНБ, правителството би могло също да подпомогне този процес чрез политиката на местни данъци и такси, свързани с жилищния пазар, посочват икономистите. Такива мерки включват, например, таксите за вписване на имот и данъка за придобиване на имот, както и евентуална актуализация на данъчната основа, върху която се плаща данък сгради, пише в анализа.

За максимизиране на ползите от приемане на еврото има нужда от предприемане на стабилизиращи макроикономически политики, пише в анализа. В условията на липса на самостоятелна парична политика на БНБ, стабилизационната макроикономическа политика зависи изцяло от фискалната политика на правителството, посочват икономистите. Това налага провеждането на по-консервативна фискална политика, насочена към намаляване на бюджетния дефицит, а един от начините за това е повишаване на данък сгради.

Повишаване на данъчните оценки на имотите, което да доведе до вдигане на данък сгради, беше препоръчано и от Световната банка. При подготовката на бюджета за 2026 г., в края на миналата година вдигането на данък сгради беше обсъдено от бившото правителство, но не беше официално предложено.

Икономистите от СИА предлагат политики, които да включват финансови инструменти и субсидии за подкрепа на индустрията и иновациите, например посредством инструментите на оперативните програми на ЕС, както и преференциални политики на пазара на труда, като по-ниски осигурителни ставки за работодатели, които откриват работни места в експортни сектори в по-слабо развити региони на страната.

Мерки за стимулиране на Българската фондова борса, предлагат още от СИА. Икономистите от СИА препоръчват намаляването на разходите за сключване на сделки от чуждестранни инвеститори, например чрез сътрудничество с други регионални фондови борси в Източна Европа. Организирането на публична кампания за повишаване на финансовата грамотност би засилило инвестирането на фондовата борса, пише в анализа. Сред другите възможни мерки е покриване на разходите за листване на компании на фондовата борса. Това би разширило кръга от предприятия, търгувани на фондовата борса и ще даде по-голям избор на инвеститорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com