Емблематични сгради в Пловдив отиват на тезгяха

Някои от най-разпознаваемите и знакови сгради в Пловдив от близкото и далечното минало излязоха на пазара на имоти в търсене на нови собственици. Част от бизнес комплексите са на пазара от години, а други за първи път се появяват в сайтовете за продажба на недвижими имоти.

Общото между тях – впечатляващи площи и архитектура, стратегически локации и цени, които ги правят достъпни само за сериозни инвеститори, съобщава trafficnews.bg.

Сградата на „Деком” на Брезовско шосе

Сградата на бившия Търговски център „Деком“ на бул. „Брезовско шосе“ отново се появи в почти всички водещи сайтове за имоти. Цената ѝ е 7,2 млн. евро без ДДС, колкото беше и преди повече от година и половина. Продавач е Българо-американска кредитна банка.

Мащабите на комплекса са сериозни – близо 14 728 кв.м разгъната застроена площ, разположена върху терен от 3 304 кв.м. Сградата е въведена в експлоатация през 2009 г. и през последните 6–7 години неколкократно е правен опит да бъде продадена, но без успех.

Банковата класика на „Йосиф Шнитер“

Една от емблематичните банкови сгради в центъра на Пловдив – тази на ул. „Йосиф Шнитер“, известна дълги години като Минералбанк, а в последствие и клон на Пощенска банка също търси нов собственик от няколко месеца. Имотът се предлага за 2 680 000 евро, без начисляване на ДДС.

Сградата е строена в края на 90-те години специално за банкови нужди и е въведена в експлоатация през 2000 г. Четири надземни етажа и подземно ниво с трезор, складове и гараж оформят класическия облик на институционална сграда от епохата на банковия бум. Централният оберлихт осигурява естествена светлина и придава характерен и представителен интериор.

Според експерти, преустройство в жилищна функция е трудно, но възможностите за административен център, бутиков хотел или корпоративна централа са напълно реални – особено с оглед на пешеходната близост до Главната улица и ключови административни институции.

ДЗИ срещу площад Съединение

Друга добре позната сграда – бившият дом на ДЗИ срещу паметника на Съединението, също е обявена за продажба. Цената ѝ е 3 800 000 евро, без начисляване на ДДС, а локацията е сред най-желаните в Пловдив – на метри от бул. „Шести септември“ и Главната пешеходна улица.

Сградата е с партер и пет етажа, плюс просторен сутерен, като общите площи са 2376 квадратни метра, което позволяват гъвкаво разпределение и разнообразни функции. Възможността за надстрояване с още един етаж с площ 375 кв.м допълнително повишава инвестиционния ѝ потенциал. Според брокери, подобни имоти в идеалния център на града се появяват изключително рядко.

Екселсиор – апетитна хапка в сърцето на Центъра

Сред най-скъпите предложения е търговският комплекс „Екселсиор“ в централната част на Пловдив, оценен на 8 000 000 евро. Сградата разполага с около 3 500 кв.м търговска площ и е въведена в експлоатация през 2001 г.

Локацията с интензивен човекопоток я прави подходяща за големи търговски вериги, ресторанти, фууд корт, хостел или комбиниран търговско-туристически проект. Именно такива многофункционални концепции все по-често се търсят в центровете на големите градове.

Общото между всички тези имоти е, че те не са просто сгради, а част от градската памет на Пловдив. Дали ще се превърнат в модерни бизнес центрове, хотели или нови търговски пространства, зависи от визията и смелостта на следващите им собственици. Единственото сигурно е, че подобни възможности за инвеститори не се появяват често на пазара.

