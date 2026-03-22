"Файненшъл таймс" с най-тревожната прогноза! Светът е на ръба на пропастта

Страните по света са изправени пред пропаст, тъй като потокът от втечнен природен газ от Персийския залив спира рязко през следващите 10 дни, когато шепа последни танкери от региона достигнат своите крайни дестинации, съобщава "Файненшъл таймс".



Катар, който произвежда една пета от световния втечнен природен газ, трябваше да спре износа, след като Иран блокира Ормузкия проток в устието на залива през първите няколко дни от конфликта. Оттогава Катар претърпя и огромни щети на гигантския си завод за втечнен природен газ "Рас Лафан", който беше атакуван от ирански ракети тази седмица, което доведе до рязко покачване на цените на газа в Азия и Европа.



Но много превозвачи на втечнен природен газ, които са заредили в Катар и Обединените арабски емирства, вече са били на път към дестинациите си преди началото на войната на САЮ и Израел срещу Иран, според анализ на независимия корабен брокер Affinity, което означава, че някои клиенти едва сега са на път да усетят болката от загубата на свежи LNG доставки.



Страните, които разчитат на внос за техните икономики, ще трябва да плащат високи цени, за да се конкурират за доставки на LNG от САЩ и други места, да преминат към други горива или да принудят домакинствата и бизнеса да използват по-малко, отбелязва "Файненшъл таймс".



Много бедни на петрол и газ азиатски страни вече са наложили мерки за избягване на недостиг, като например въвеждането на четиридневни работни седмици.



Само един товар с втечнен природен газ от Персийския залив все още е планиран да пристигне в Азия, която купува почти 90% от производството на региона, според данни за проследяване на кораби. Шест пратки с LNG пък все още се очаква да пристигнат в Европа.



Японските комунални дружества засега се въздържат от покупки на LNG, посочи търговец пред финансово издание. Въпреки че Япония е вторият по големина вносител на втечнен природен газ в света след Китай, тя е по-малко изложена на прекъсване на потоците от Близкия изток, тъй като само 6% от доставките ѝ преминават през Ормузкия проток.



Китай получава 30% от LNG от Персийския залив, но има известно вътрешно производство на газ и може да премине към производство на електроенергия от въглища, ако е необходимо.



Япония също така е готова да използва повече въглища и ядрена енергия за производство на електроенергия. Тя частично възобнови дейността на най-голямата атомна електроцентрала в света в префектура Ниигата през януари.



Докато не бъде разрешено на повече кораби да преминават през Ормузкия проток, глобалните доставки на втечнен природен газ ще останат ограничени.



Дори тогава обаче ще има по-малко налично на пазара синьо гориво, тъй като 17% от капацитета за втечнен природен газ на Катар ще продължи да бъде извън експлоатация между три и пет години поради атаките срещу "Рас Лафан", заяви по-рано тази седмица министърът на енергетиката на страната Саад Ал-Кааби.



"Това означава, че ще бъдем принудени да обявим форсмажор за срок до пет години по някои дългосрочни договори за втечнен природен газ", каза Ал-Кааби.

