Тръмп с люта закана към Иран. Пълно унищожение

Люто предупреждение към Иран отправи американският президент Доналд Тръмп. Той заплаши техеран с „пълно унищожение". САЩ ке готвят за продължителна сухопътна война в Близкия изток, като тази седмица в региона пристигат хиляди американски морски пехотинци.

На фона на съобщенията, че е готов да изпрати войските си, Тръмп заяви, че „държавата изменник" ще „получи заслуженото".

Иран категорично отхвърли ултиматума му да отвори отново Ормузкия проток и заплаши да унищожи цялата енергийна инфраструктура на региона.

В събота Тръмп предупреди Техеран, че има 48 часа да позволи преминаването на товари през жизненоважния глобален морски път „без заплахи", в противен случай ще „унищожи" електроцентралите им, пише "Дейли мейл".

Но режимът отвърна вчера, че ако електроцентралите му бъдат атакувани, енергийната инфраструктура „в целия регион" ще бъде „необратимо унищожена". Тази сутрин режимът, чрез иранската информационна агенция „Фарс", разкри осемте енергийни обекта в Персийския залив, които ще бъдат ударени.

Техеран също така предупреди, че Ормузкия проток – през който все още позволява безопасно преминаване на някои държави, приятелски настроени към Иран – ще бъде „напълно затворен" и че ще ударят израелски ядрени обекти.

В интервю за News Israel относно протока и дали Иран ще се поддаде на ултиматума му, президентът Тръмп заяви:

„Ще разберете какво ще се случи. Скоро ще разберете. Ще бъде много добре. Пълно унищожение на Иран. Ще се получи много добре".

И в поредната си критика към страните от НАТО, включително Великобритания, и тяхната неспособност да помогнат на САЩ, той добави: „Те не правят нищо. Много жалко".

През уикенда бе съобщено, че Тръмп обмисля да изпрати американски войски в Иран, за да превземе остров Харк.

