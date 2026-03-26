Слънчево начало на деня, но идва рязка промяна на времето

Днес страната ще се радва на предимно слънчево време с разкъсана висока облачност, но вятърът все пак ще се усеща осезаемо в редица райони. Максималните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса, като по морето ще останат значително по-ниски. В София се очакват около 18 градуса, а вятърът ще бъде до умерен, временно силен на места. Още от утре обаче започва съществена промяна с валежи, гръмотевици и последващо застудяване.

Силен южен вятър и топли температури в страната

През деня ще духа южен вятър, който по северните склонове на планините и в долината на Струма ще достига временно силни пориви. Именно той ще поддържа сравнително високите температури за сезона и ще създава усещане за динамично време, въпреки преобладаващото слънце. В западните райони следобед ще се появи и незначителна купеста облачност, но без валежи.

Планините с бурен вятър и по-ниски температури

В планинските райони облачността ще бъде разкъсана, като около и след пладне в западната половина на страната ще се развива купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде силен до бурен от юг-югозапад, което ще създава рискови условия за туризъм. Температурите ще останат значително по-ниски - около 9 градуса на 1200 метра и около 2 градуса на 2000 метра.

По Черноморието - слънце, но хладно време

По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, но температурите ще останат чувствително по-ниски спрямо вътрешността на страната - между 9 и 12 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а морската вода ще бъде студена - между 7 и 9 градуса. Вълнението ще се задържи около 2 бала.

Петък носи валежи, гръмотевици и първи сняг в планините

Още в петък облачността ще се увеличи и от запад на изток ще започнат валежи от дъжд, които на много места ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици. В планините над 1300-1400 метра валежите ще бъдат от сняг. Температурите ще се понижат осезаемо - максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните между 3 и 8 градуса.

Студен фронт променя обстановката през уикенда

През нощта срещу събота вятърът ще се обърне от северозапад и със него ще нахлуе студен въздух. Това ще доведе до допълнително понижение на температурите и до преминаване на дъжда в сняг в по-ниските планински райони на Западна България. През събота и неделя валежите ще бъдат значителни, особено в северните и планинските райони.

Нестабилно време до началото на следващата седмица

До началото на следващата седмица времето ще остане предимно облачно със валежи в различни части на страната. В понеделник и вторник валежите ще обхванат и Централна и Източна България, като на места ще бъдат значителни. Вятърът ще бъде до умерен от северозапад, а дневните температури ще се понижат още.

Леко затопляне в средата на седмицата

В сряда се очаква промяна - вятърът ще придобие източна компонента, валежите ще намалеят и ще бъдат на по-малко места. Температурите ще започнат слабо да се повишават, което ще даде сигнал за постепенно стабилизиране на обстановката.

