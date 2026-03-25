Сеизмолог каза ще тресе ли още в Гърция

„Земетресението в Гърция беше с магнитуд 5,3, усетено е силно в цяла Южна България. Имаме данни, че е усетено и в София по високите етажи, много хора се свързаха с нас“, каза за bTV Новините сеизмологът доц. Пламена Райкова.

"Районът е сеизмичен и през лятото бяха регистрирани трусове с този магнитуд в района на Егейско море", обясни тя.

"На п-в Халкидики, близо до първия ръкав, миналата година юни беше регистриран такъв трус на това място. Вторични трусове ще има най-вероятно, но с каква сила не може да се каже. В следващото денонощие вероятно ще има по-слаби трусове", обясни още сеизмологът.

"Регистрирани са вече няколко, не се знае ще се усетят ли у нас. Сеизмични райони не може да се активират в България заради земетресението в Гърция", уточни доц. Пламена Райкова.

Земетресение с магнитуд 5,3 беше регистрирано в Егейско море, на първия ръкав на Халкидики, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН.

Трусът бе регистриран в 21:08 ч. българско време. Дълбочината е 5 км.

Земетресението е усетено в много градове у нас, пишат наши зрители - София, Сандански, Банско, Дупница, Пловдив, Карнобат, Монтана, Раднево, Димитровград, Хасково, Плевен, Ботевград, Русе, Велинград, Петрич и др.

Според данните на Европейския сеизмологичен център последвалите вторични трусове са с магнитуди между 2 и 4.

