Сеизмолог каза ще тресе ли още в Гърция
Вторични трусове ще има
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Вторични трусове ще има
Каква е прогнозата на проф. Сюлейман Пампал
Експертът коментира вчерашния трус у нас
Говори Сюлейман Пампал
Осезаеми за хората ще бъде в следващите няколко месеца
Вчерашното земекресение е със значителен магнитуд и показва, че има натрупване на напрежение
Гръцката дъга в региона може да предизвика земетресения с магнитуд над 7
Говори проф. д-р Хасан Сьозбилир
Говори проф. Емил Ботев
Говори Джелял Шенгьор
Известен турски сеизмолог изчисли риска от земетресение
Хората трябва да бъдат бдителни, заяви Герасимос Пападопулос
Какво каза Франк Хугербитс
Посочи къде още са опасните места
По думите му, толкова силно земетресение се случва едва 10-15 пъти годишно на планетата
Няма начин да се предскаже в кратък времеви диапазон никакво земетресение
Силен трус в района на Мраморно море не е просто предположение, а научна реалност
Наджи Гьорюр прогнозира още на 5 октомври 2019 г. къде ще бъде станалият вече трус
Киев. В 7:56 сутринта е регистрирано умерено земетресение с магнитуд 4.6 в Сумска област на Украйна, сочи Европейският сеизмологичен център. Епицентъ...