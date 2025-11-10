Сеизмолог бие тревога! Чака се трус 8 по Рихтер

Турски сеизмолог смята, че има висока вероятност за земетресение с магнитуд от 7-8 степен в Егейско море по разломната линия между гръцките острови Крит и Родос.

Пред канал СиЕнЕн-Тюрк проф. Сюлейман Пампал коментира повишената в последно време сеизмична активност в западната част на Турция, където в град Съндъргъ, окръг Балъкесир, на 10 август и 27 октомври т.г. станаха две земетресения с магнитуд 6,1, както и множество по-слаби трусове.

„Изправени сме пред анормална ситуация в окръг Балъкесир, където преживяваме процес, известен като „земетръсна буря", в който са станали над 15 хиляди земетресения. Ежедневно се регистрират земетресения с магнитуд 4-5 и по-слаби, два пъти преживяхме там и трусове с магнитуд 6,1", подчерта ученият.

Според проф. Пампал подобна ситуация в началото на тази година е наблюдавана и в Егейско море, в района на гръцкия остров Санторини, където станаха десетки хиляди земетресения, допълва БТА.

Повече от 15 000 земетресения люляха турския град Съндъргъ през последните три месеца

Експертът обясни, че причината зад тези „земетръсни бури" са системите на Елинската дъга и Кипърската дъга по линията Крит–Родос, където Африканската плоча се подплъзва под Анадолската.

„На север от тази линия се намира върхът на Африканската плоча. Когато този връх се потапя по-дълбоко, той се доближава до магмата", каза той. „През 2011 г. и в началото на тази година (през януари, февруари и март) преживяхме такава "земетръсна буря" в по-голям мащаб в Егейско море. Сега това движение се е преместило на изток. В региона сеизмичната активност, свързана с магматичната активност, се проявява под формата на „земетръсна буря", обясни ученият.

По думите му ситуацията със земетресенията, свързани с магматична активност, които стават в зоната на субдукция, където се сблъскват Африка на юг и Анадола на север, поражда опасения за възможността от силно земетресение по линията Крит-Родос. Магнитудът му може да достигне 7-8 степен, прогнозира сеизмологът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com