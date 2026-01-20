Левски с трансферен удар! Взима бивша звезда на ЦСКА

Бивш ас на ЦСКА е предлаган на Левски. Това е халфът Марселино Кареасо, научи „Тема Спорт“. В момента той е свободен агент, след като се раздели с кипърския Аполон Лимасол.

Колумбиецът едва ли ще запомни с добро престоя си на Острова на Афродита. Причината е, че за 4 месеца той изигра едва 6 мача. Нещо повече – игровото му време бе само 74 минути! Това бе и причината веднага след Нова година Марселино да информира клуба, че желае да напусне. В крайна сметка мениджърите му уредиха това да се случи по взаимно съгласие. Кареасо премина в този клуб през есента като свободен агент. Това се случи, след като договорът му с ЦСКА изтече, а двете страни не се разбраха за неговото удължаване.

Марселино пристигна при армейците на 8 май 2022 година от Онсе Калдас. Той се пребори за титулярно място, въпреки че през отбора минаха доста футболисти. 26-годишният футболист, който е висок 179 сантиметра, взе участие в общо 97 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции. Кареасо обаче има високи финансови претенции. И надали е по джоба на сините.

В момента приоритет на Левски е привличането на централен нападател. Наред с това сините се оглеждат и за привличането на защитник. Такъв е нужен, защото капитанът Цунами бе продаден за 150 хиляди евро на турския втородивизионен Ъгдър. А той бе ползван както в центъра на отбраната, така и като ляв бек.

На „Герена“ изостанаха със селекцията на фона на големите съперници Лудогорец и ЦСКА. И по всичко изглежда, че през пролетта ще разчитат на факта, че имат доста обигран състав. Дори и в близките дни сините да вземат нов играч, то той надали ще може да се пребори за титулярно място още за началото на втория дял на кампанията.

