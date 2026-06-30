Нидерландия и проклятието на дузпите

Само за една вечер два от европейските фаворити отпаднаха от Мондиал 2026. И двата с изпълнение на дузпи. Първо Германия загуби от Парагвай, а след това Нидерландия от Мароко. „Нидерландия също отпада!“, гласи заглавието на немския вестник "Билд", който също е особено загрижен за отпадането на Германия. Германският спортен вестник също описва гола на Гакпо. „Гакпо е преизпълнен с емоции и поглежда към небето, сякаш в този момент почита паметта на починалия си малък син.“

„Дебатът за ползата от интензивната подготовка за дузпи вероятно ще пламне отново в Нидерландия“, пише френският "Екип". Френският спортен вестник обаче отправя похвали към формацията 5-4-1 на Куман. "Визуално беше истинска наслада да се гледа от трибуните. И изключително ефективна на терена. Мароканците се мъчеха да извадят нидерландците от ритъма им с тактическия си трик".

Лелатета обаче не успяха да задържат преднината си. За първи път нидералндия от Световно първенство преди осминафиналите. Те реално нямат загуба на световно първенство в 16 поредни мача, като послединя път, в който загубиха бе финала на първенството през 2010 г. Те обаче имат 4 отпадания с дузпи - През 2014 от Аржентина, през 2022 г. пак от Аржентина и през 1998 г. от Бразилия. Няма отбор, който да е губил повече на дузпи от Нидерландия.

Английския Би Би Си беше особено впечатлен от емоционалния гол на Коди Гакпо. Футболистът на Ливърпул загуби новороденото си момченце по време на бременността на съпругата му по време на Световното първенство. „Емоционален победен гол отбеляза Коди Гакпо“, пише медията.

Споменава се и вратарят Барт Фербруген. „Мароко доминираше през по-голямата част от мача, но беше последователно спиран от развихрилия се Барт Фербруген, гредата и накрая от Гакпо.“

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