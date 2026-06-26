Нидерландия излезе първа след дъждовна буря

Нидерландия се наложи над Тунис с 3:1 в Канзас Сити и завърши на първо място в група F на Мондиал 2026 със 7 точки. Отборът на Роналд Куман ще срещне Мароко в първата елиминационна фаза, след като паралелният мач между Япония и Швеция завърши 1:1. Япония остана втора с 5 точки и ще играе с Бразилия, а Швеция продължава като един от най-силните трети отбори с 4 точки. Тунис приключи участието си без победа и с тежко усещане за пропуснат турнир.

Светкавично начало и ранен удар по Тунис

Мачът на „Ароухед Стейдиъм“ започна като кошмар за Тунис и като демонстрация на нидерландска сила. Още в 3-ата минута Елиес Скири си отбеляза автогол след опасно подаване на Дензел Дъмфрис пред вратата.

Само четири минути по-късно Брайън Броби удвои аванса. Върджил ван Дайк отклони топката след свободен удар, а нападателят бе на точното място и вкара третия си гол от началото на турнира.

Това начало на практика разби плана на Тунис. Африканският тим се оказа принуден да гони мача още преди да е намерил ритъм, а Нидерландия получи идеалната възможност да контролира темпото.

Дъждът не спря „лалетата“

След вихрените първи минути Нидерландия намали оборотите, но не изпусна контрола. Европейците държаха инициативата, търсеха празните пространства и не позволиха на Тунис да превърне напрежението в реален натиск.

На почивката над Канзас Сити се изля пороен дъжд, но двубоят продължи без отлагане. Именно тогава Тунис показа най-доброто си лице и в 54-ата минута Хазем Мастури намали с глава след центриране от корнер.

Интригата обаче изгасна бързо. В 62-ата минута Ян Пол ван Хеке се извиси след корнер, ударът му с глава доведе до ново отклоняване в тунизийски футболист и топката отново влезе в мрежата.

Япония и Швеция оцеляха заедно

В другия мач от групата Япония и Швеция направиха 1:1 в Далас, резултат, който изпрати и двата отбора напред. След предпазливо първо полувреме Дайзен Маеда откри в 56-ата минута след отлична комбинация, започната от Рицу Доан.

Снимка: ФИФА

Швеция отговори само шест минути по-късно. Антъни Еланга, който започна за първи път като титуляр на този Мондиал, стреля с левия крак от дистанция и изненада Зайон Сузуки за 1:1.

До края скандинавците дори можеха да стигнат до обрат. Сузуки обаче спаси Япония при опасни удари на Александър Исак, включително в добавеното време, когато отклони топката към гредата и запази второто място на „самураите“.

Група F изпрати три отбора напред

Финалната картина в група F остави Нидерландия първа със 7 точки, Япония втора с 5, Швеция трета с 4, а Тунис последен без актив, който да му даде надежда. Форматът на разширения Мондиал позволява на най-добрите трети отбори да продължат, което запази шведската кампания жива.

За Нидерландия успехът е още по-ценен, защото избягва ранен сблъсък с Бразилия. Вместо това „лалетата“ отиват срещу Мароко в Монтерей, докато Япония получава много по-тежък тест срещу петкратния световен шампион в Хюстън.

Тази група не роди сензационен отпаднал фаворит, но показа колко тънка е линията между спокойствието и пропастта. Нидерландия върви нагоре с все по-голяма увереност, Япония влиза в елиминациите непобедена, а Швеция оцеля след ударите, които сама си нанесе по пътя. Оттук нататък всяка грешка вече няма да струва точки - ще струва цял турнир.

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