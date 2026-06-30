Мароко изтръгна душата на Нидерландия

Мароко отново го направи. След онази луда приказка от Катар 2022 африканският тим пак оцеля там, където нервите се късат, краката натежават, а фаворитите започват да гледат към земята. Нидерландия поведе чрез Коди Гакпо, но Иса Диоп изравни в 90+1, а след 1:1 в 120 минути мароканците спечелиха с 3:2 при дузпите. Така тимът на Мохамед Уахби отива на осминафинал срещу Канада, а „оранжевите“ си тръгват след мач, който вече държаха в ръце.

Мач, който изглеждаше прекалено голям за 1/16-финал

Това не беше обикновен мач от първия елиминационен кръг. Нидерландия и Мароко влязоха в него като два отбора, които можеха спокойно да изглеждат като двойка от много по-късна фаза на световното. Още преди първия съдийски сигнал Роналд Куман призна, че такъв сблъсък идва твърде рано, а очакванията бяха за нерви, скорост и тежък психологически дуел.

Ройтерс отбеляза още преди мача, че Куман е оставил извън титулярите Тижани Рейндерс и Дониел Мален, като заложи на Мики ван де Вен и Крисенсио Съмървил. Мароко също направи сериозни промени - върна Нусаир Мазрауи, Иса Диоп, Азедин Унахи и 18-годишния Айюб Буади. В състава на мароканците беше и Ясин Боно - човекът, който отдавна носи около себе си особена аура, когато се стигне до дузпи.

Първото полувреме беше напрегнато, но без гол. Мароко показа, че не е дошло да се брани пасивно. Нидерландия имаше моменти, но не успяваше да отключи съперника, а мачът постепенно се превърна в битка на търпение.

Гакпо вкара с тежест в сърцето

В 72-рата минута дойде мигът на Коди Гакпо. Нападателят даде аванс на Нидерландия и за секунди изглеждаше, че „оранжевите“ най-после са намерили пътя към следващия кръг. Голът беше още по-силен заради личната драма около него - Ройтерс преди мача отбеляза, че Гакпо остава в състава въпреки загубата на неродения си син през предишната седмица.

Този гол носеше не само футболна тежест. Той носеше човешка болка, събрана в един удар, една радост, едно коленичене пред целия свят. Нидерландците се вкопчиха в него като в спасение. Но Мароко не беше дошло в Монтерей, за да бъде фон на чужда история.

След попадението тимът на Уахби започна да натиска все по-смело. Нидерландия се прибра, а Мароко започна да усеща, че шансът не е умрял. Гласът на трибуните се вдигна, темпото се изнерви, а всяка топка в наказателното поле вече изглеждаше като последна.

Диоп взриви добавеното време

В 90+1 минута Мароко намери чудото. Шемсдин Талби изпрати последна топка в наказателното поле, а Иса Диоп се извъртя и с глава я прати във вратата на Барт Вербрюген. „Гардиън“ описа момента като гол, който върна световната мечта на Мароко, точно когато изглеждаше, че всичко е приключило.

Това беше първият гол на Диоп за националния отбор - и какъв гол. Не приятелски, не в контрола, не в спокоен мач. Гол в добавеното време на елиминация от световно първенство, срещу Нидерландия, когато целият отбор вече стоеше на ръба.

След него мачът вече не беше същият. Мароко усети кръв. Нидерландия усети страх. А стадионът в Монтерей се превърна в котел, в който футболът вече не се играеше само с крака, а с дробове, сърце и инат.

Вербрюген пазеше, Мароко натискаше

В продълженията Мароко беше по-смелият отбор. Нидерландия оцеляваше, но все по-често изглеждаше като тим, който чака дузпите, вместо да търси победата. „Гардиън“ отбеляза, че Мароко е било доминиращата страна в големи периоди от добавеното време, а Барт Вербрюген направи огромно спасяване срещу Суфиан Рахими в 97-ата минута.

Това спасяване можеше да се превърне в легенда, ако Нидерландия беше оцеляла докрай. Вербрюген извади удар, който вече изглеждаше като гол. Той задържа „оранжевите“ живи, докато защитата им чистеше отчаяно, а Мароко обикаляше около наказателното поле като отбор, който знае, че съдбата му е наблизо.

Но в такива вечери един вратар не стига. Нидерландия имаше шанс да си върне контрола, но вместо това се сви. Мароко не успя да нанесе последния удар в игра, но вече беше спечелило нещо по-важно - психологическата война.

Бялата точка пак избра Мароко

Дузпите започнаха като отделен филм. Тънък ужас, кратки засилки, погледи към вратарите и онова мълчание, което пада само когато целият турнир се събере в един удар. Тюн Коопмайнерс даде начало за Нидерландия, а Мароко отговори с напрежение и пропуски по пътя към финалната развръзка. В серията имаше удари в гредите, включително от нидерландеца Джъстин Клуйверт и мароканския капитан Ашраф Хакими, а всичко се превърна в хаос от надежди и провали.

Ясин Боно отново беше в центъра на тази буря. Дори когато не спасяваше всичко, той присъстваше в главите на съперниците. Срещу него ударите не изглеждат обикновени. Изглеждат като изпит.

Накрая Мароко оцеля. 3:2 при дузпите. Достатъчно за нова голяма вечер. Достатъчно за осминафинал. Достатъчно Нидерландия пак да остане с усещането, че е имала всичко - и пак го е изпуснала.

Мароко отива към Канада

Сега Мароко ще срещне Канада в следващата фаза. Канадците вече си осигуриха място напред след победа над Южна Африка, а победителят от Нидерландия - Мароко трябваше да бъде техният съперник. След тази нощ това е Мароко - отборът, който отказа да умре в 90-ата минута и издържа до края на дузпите.

За Нидерландия остава огромната горчивина. Гакпо вкара гол, който заслужаваше да бъде част от голяма победа. Вербрюген направи спасяване, което можеше да бъде кадър от път към финал. Куман беше на минути от следващия кръг. Но футболът пак избра по-жестокия сюжет.

Мароко вече не е просто симпатична история от 2022 г. То е отбор, който знае как да живее в драмата. Испания го разбра в Катар. Сега го разбра и Нидерландия. А когато един тим преживее 90+1, продължения, греди, пропуски и Боно на бялата точка, това вече не е късмет. Това е характер.

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