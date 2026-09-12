Кървав край на Прайда в Берлин, автомобил помете хора
Един човек загина, десетки бяха ранени, а полицията издирва заподозрян с предполагаеми ислямистки мотиви
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Един човек загина, десетки бяха ранени, а полицията издирва заподозрян с предполагаеми ислямистки мотиви
Радикалният ислям е напомпена заплаха, заради която да ни отнемат свободи Коментар на Щефек Бурзумуча, "ИЮ Обзървър" Всеки ден на път за работа имам...
Радикалният ислямизъм е новата тоталитарна идеология Събитията като терористичните атаки срещу "Шарли ебдо" поставят въпроса трябва ли по някакъв нач...
Йосеф Саламон е главен равин на еврейската религиозна организация "Хабад Любавич България". Представител на Главния Равинат на Израел за България. Има...
Киряк Цонев, арабист Ислямистките водачи преди време се стараеха да изглеждат "по-особено" сред "простолюдието", те можеха да бъдат разпознати дори п...