Ванс пристигна в Швейцария за преговорите с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна тази сутрин в Швейцария за официалното начало на преговорите с иранските лидери за ограничаване на ядрената програма на Техеран и за укрепване на крехкото временно споразумение за прекратяване на конфликта между двете държави, предаде Асошиейтед прес.

Разговорите започват след подписаното миналата седмица рамково споразумение между президента Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкиан. Двете страни вече са в 60-дневен срок, в който трябва да договорят техническите параметри на сделка с големи последици за световната икономика, енергийната сигурност и регионалния баланс в Близкия изток. Първите дни от този срок обаче бяха помрачени от ескалацията в Ливан и от иранските твърдения за затваряне на Ормузкия проток.

Ванс вече е на място след отложения старт

Първоначално Ванс трябваше да пристигне още вчера в швейцарския курорт Бургенсток, близо до Люцерн, но пътуването му беше отложено, след като сраженията в Ливан се изостриха, а иранските власти отмениха плановете си да участват в първия кръг разговори. Отлагането постави под въпрос самото начало на процеса, но пристигането на Ванс вече променя статуса на дипломатическата мисия от подготвителна в реална преговорна фаза.

Вицепрезидентът напусна САЩ, след като иранската държавна телевизия съобщи, че делегацията на Техеран също е пристигнала в Швейцария. В състава й са иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, външният министър Абас Арагчи, както и представители на централната банка и петролната индустрия.

От американска страна Ванс се присъединява към специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп, които вече са на място. Тяхната задача е да започнат техническата работа по ядрените параметри, финансовите условия и механизмите, които трябва да задържат временното споразумение живо.

60 дни за технически детайли с огромен залог

Рамковото споразумение дава на Вашингтон и Техеран два месеца, за да превърнат политическата договорка в работеща схема. В центъра са ограниченията върху ядрената програма на Иран, бъдещето на обогатения уран, достъпът до замразени ирански активи, петролният износ и гаранциите за сигурността в региона.

Асошиейтед прес отбелязва, че договореността позволява на Иран да продава петрол и да получи достъп до замразени активи, но срещу ангажименти за ядрената му програма. Именно тези технически детайли сега трябва да бъдат уточнени - не в общи политически формули, а в конкретни срокове, механизми и гаранции.

В преговорите ще участват и премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, главнокомандващият на пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Асим Мунир, както и посредници от Катар. Тяхното присъствие показва, че процесът вече не е само двустранен спор между САЩ и Иран, а по-широко усилие за овладяване на регионална криза.

Ормузкият проток остава най-опасната точка

Иранските военни съобщиха, че са затворили Ормузкия проток - жизненоважен морски път, през който преминава около една пета от търгуваните в света количества нефт и природен газ. Техеран свърза хода си с израелските операции в Ливан и предупреди, че напредък в преговорите със САЩ е малко вероятен, ако сраженията продължат.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ оспори иранското твърдение и заяви, че американските сили продължават да наблюдават ситуацията, за да гарантират свободното движение по водния път. Според американската страна трафикът продължава, а през последните дни през протока са преминали милиони барели петрол.

Така Ормуз се превърна в непосредствен тест за доверието между страните. За Вашингтон иранското съобщение изглежда като натиск върху преговорите. За Техеран то е сигнал, че регионалната ескалация не може да бъде отделена от ядрената сделка и икономическите условия.

Ливанската ескалация усложни швейцарския канал

Първият опит за начало на разговорите се провали заради интензивния обмен на огън между Израел и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка „Хизбула“. Именно тази ескалация накара иранската страна временно да се оттегли от планираното участие, а екипът на Ванс да отложи пътуването.

Според Асошиейтед прес участниците в процеса се опитват да стабилизират не само ядрените преговори, но и по-широката регионална рамка, която може да ги провали още в началото. Израел и „Хизбула“ остават извън самото споразумение между САЩ и Иран, но действията им вече пряко влияят върху неговата устойчивост.

Това поставя Ванс в сложна позиция. Той трябва да участва в преговори, които формално са за ядрената програма на Иран, но реално са свързани с петролните маршрути, Ливан, Израел, санкциите, замразените активи и сигурността на целия регион.

Швейцария пази дискретния формат

Швейцарското външно министерство потвърди, че страната продължава да домакинства конфиденциални разговори между САЩ и Иран в Бургенсток. Берн отказа да разкрие подробности за участниците и съдържанието на разговорите, като подчерта ролята си на дискретна и надеждна среда за подобни дипломатически процеси.

Тази дискретност е важна, защото преговорите започват при високо напрежение и с много странични рискове. Всеки публичен сигнал от Техеран, Вашингтон, Израел или „Хизбула“ може да промени атмосферата около масата, още преди техническите екипи да са стигнали до същинските детайли.

Предстои първият реален тест на рамковата сделка

Пристигането на Ванс в Швейцария означава, че процесът вече влиза в решаваща фаза. Досега рамковото споразумение беше политически пробив, но без техническа яснота. Оттук нататък въпросът е дали страните могат да превърнат този пробив в работеща договорка, която да издържи едновременно на военния натиск в Ливан, на заплахите около Ормуз и на вътрешната опозиция в САЩ и Иран.

Асошиейтед прес отбелязва, че участието на Ванс идва и на фона на критики от част от републиканците, които сравняват сегашния подход с ядреното споразумение от времето на Барак Обама. Това добавя още един пласт към преговорите - освен международен риск, Белият дом трябва да управлява и вътрешнополитическа цена.

Следващите дни ще покажат дали 60-дневният срок ще се превърне в реален дипломатически прозорец, или в поредна пауза преди нова ескалация. Засега най-важната промяна е ясна: Ванс вече е в Швейцария, иранската делегация също е там, а техническите разговори могат да започнат под натиска на часовника, петролните пазари и нестабилния Близък изток.

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