Задкулисие! Гюров звъни на Атанасов за министри
Шефът на ДСБ се издаде, че кадрува в служебния кабинет
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Шефът на ДСБ се издаде, че кадрува в служебния кабинет
Проблемът на президента е, че той не може да участва пряко в кадруването по върховете на съдебната власт
Повръща ми се от лицемери, каза депутатът
София. "До момента „дупката" в Агенция ‚Митници" е точно 617 милиона лева, в края на август. Това е, което сварвам, и това е, което трябва по някакъв...
Стара Загора. Петима души са номинирани за шеф на новата мегаагенция ДАНС, която погълна и бившата Главна дирекция за борба с организираната престъпно...