Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата. Целувката (СНИМКИ)
Снимката се появи след представлението "За любовта"
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Снимката се появи след представлението "За любовта"
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София. София. Пламен Димов вече няма да играе за "Левски". Официалният сайт на "сините" съобщава, че днес той е прекратил договора си с клуба. Играчъ...
София. Бранителят на "Левски" Пламен Димов даде обширно интервю за официалната програма на мача "Левски" – Пирин Гоце Делчев, като заяви, че търпеливо...