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Компромисът измести омразата

Компромисът измести омразата

Като министър-председател и политик Бойко Борисов често бива критикуван - за стила на управление или подхода при вземане на решенията. Вероятно той на...

22 декември | 21:55
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