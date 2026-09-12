Важна дама научила Петя Дикова на тънкостите в брака
Всичко се крие в една ключова дума, казва водещата
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Всичко се крие в една ключова дума, казва водещата
Даде и мнението си за атентата срещу Иван гешев
Готови сме за разговори, не приемаме компромис само за евроатлантическата ориентация, каза депутатът от ДПС
Може да е трудно, но това не значи безгръбначно, заяви той
БСП поиска оставката на Данаил Кирилов Депутатите от мнозинството ревизираха категоричната забрана за гласуване в чужбина извън посолства и консулств...
Премиерът на Ирландия Енда Кени предложи исторически компомис - съставяне на коалиционно правителство с участие на неговата партия "Фина гейл" и втора...
"След тежки 12-часови преговори в Брюксел се намери компромис между европейските държави и Турция. Много са недоволните, но нищо по-добро към момента...
Компромисът за конституционните промени нямаше цена, не сме търгували нищо. Това заяви в предаването „Тази сутрин" на bTV ген. Атанас Атанасов от Рефо...
Ако компромисът не е възможен, значи и осем партиен парламент не е възможен., каза Радан Кънев пред журналисти в парламента. Рано тази сутрин започна...
Анархисти нахлуха в двора на гръцкия парламент в знак на подкрепа със стачкуващи затворници
Като министър-председател и политик Бойко Борисов често бива критикуван - за стила на управление или подхода при вземане на решенията. Вероятно той на...
София. "ГЕРБ е партията, която направи най-големите и тежки компромиси като отстъпихме знакови комисии само и единствено, за да има възможен политичес...
Ербил. Автономното кюрдско управление в Северен Ирак започна да доставя суров петрол и за Иран след Турция, а това определено може да подразни Вашинг...