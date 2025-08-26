Харвард се юрна да купува злато и биткойни

Американският Харвард е най-известният университет в света, но освен това разполага с огромен фонд от дарени средства, които инвестира на международните пазари.

Със състояние от 51 млрд. долара той е по-голям от БВП на страни като Кипър и Албания, и влезе в новините с големи покупки на злато и биткойни.

През второто тримесечие на годината харвардският фонд с дарени активи е купил 333 000 акции в електронно търгувания златен фонд SPDR Gold Shares ETF на стойност 101,5 млн. долара, както и 1,9 млн. акции на стойност 117 млн. долара от електронно търгувания биткойн фонд iShares Bitcoin Trust.

Интересното е, че подобни инвестиции често се случват в периоди на колебания в цената на златото, която остава ключов фактор за стратегиите на институционалните инвеститори.

Тъй като университетът в Харвард не може да съхранява над 30 000 златни унции, които е закупил, транзакцията минава през най-големия електронно търгуван фонд за физическо злато, който гарантира на американските купувачи достъп до физическото им злато, без да се изисква от тях да изграждат свои трезори. По подобен начин се подхожда и към биткойните, които също налагат специфични методи за съхранение, намиращи се отвъд експертизата на университета.

За да бъдат финансирани тези покупки, Харвард намалява своите позиции в няколко големи технологични компании като Мета, Гугъл, Юбер и фирмата за киберсигурност Рубрик. Закупени са акции в световния лидер при производството на чипове за изкуствен интелект Nvidia.

Представители на университета не са коментирали причините за покупката, но Макс Баклаян от Тавекс подозира, че „придобиването на злато и биткойн е свързано с все по-ясната роля на двата актива като заместители на държавните облигации като основен „сигурен“ актив и като защита от инфлацията.“

