Ето ги най-добрите евтини електромобили

Те вече могат да бъдат закупени

12 яну 26 | 16:29
Агенция Стандарт

Експерти съставиха нов списък с най-добрите електрически автомобили за 2026 г., които вече могат да бъдат закупени.

Те взеха предвид много фактори, всеки автомобил има своята особеност. В списъка са включени предимно бюджетни модели.

Сред важните параметри са дизайнът, качеството и оборудването на интериора, производителността, характеристиките на движение и разходите. Списъкът е съставен в Autocar.

Най-добрите електрически автомобили на 2026 г. за малко пари, според експертите са:

  1. Skoda Elroq;

  2. Kia EV3;

  3. Cupra Born;

  4. Renault 5 E-Tech;

  5. Tesla Model 3.

