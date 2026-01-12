Ето ги най-добрите евтини електромобили

Експерти съставиха нов списък с най-добрите електрически автомобили за 2026 г., които вече могат да бъдат закупени.

Те взеха предвид много фактори, всеки автомобил има своята особеност. В списъка са включени предимно бюджетни модели.

Сред важните параметри са дизайнът, качеството и оборудването на интериора, производителността, характеристиките на движение и разходите. Списъкът е съставен в Autocar.

Най-добрите електрически автомобили на 2026 г. за малко пари, според експертите са:

Skoda Elroq; Kia EV3; Cupra Born; Renault 5 E-Tech; Tesla Model 3.

