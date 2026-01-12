Най-продаваният автомобил в Европа шокира Турция

Най-продаваният автомобил в Европа - Dacia Sandero, официално навлезе на турския пазар от началото на 2026 в обновена версия с ново оборудване и променена цена, която определено изглежда стряскащо, пише "Аутомедия".

Външно новият Sandero е запазва познатите пропорции, но е получава нови дизайнерски елементи, които подчертават по-модерен и "възрастен" вид. Компактният хечбек все още е насочен към градска употреба, съчетавайки практичност, опростен стил и универсалност.

Под капака има 1,0-литров трицилиндров турбо двигател TCe 100 с 100 к.с. и 200 Нм въртящ момент, съчетан с 6-степенна ръчна скоростна кутия. Средният разход на гориво е деклариран на 5,5 литра на 100 км.

Sandero, моделна година 2026 получава до 17 системи за подпомагане на водача, включително ново поколение помощници за безопасност. Ключовият елемент е бутонът My Safety, който позволява на шофьора бързо да зададе предпочитаната конфигурация на електронни асистенти. В зависимост от версията, мултимедийните системи Media Control или Media Display са налични с 10-инчов екран, поддръжка за безжична връзка със смартфон и USB-C портове.

Началната цена на новия Dacia Sandero в Турция е 1 240 000 турски лири или 24 583 евро. Въпреки увеличението , моделът остава един от най-достъпните автомобили в своя клас, предлагайки просторен багажник с обем от 410 литра, модулна монтажна система YouClip и модерно оборудване.

За сравнение на останалите пазари в Европа обновеното Sandero тепърва ще навлиза, но едва ли поскъпването спрямо досегашия модел, който стартираше от 14 320 евро, ще бъде значителна. Идеята на румънския производител е този модел да продължи да изпълнява ролята на "народен" автомобил, адаптиран към съвременните изисквания за безопасност и комфорт. И така той да запази ключовото си предимство - разумен баланс между цена и функции.

