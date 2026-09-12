Най-продаваният автомобил в Европа шокира Турция
Каква е причината?
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Каква е причината?
Причинителят на проишествието е такси
Русия беше вторият по големина пазар на „Рено“ преди войната
Мигрантите, които идват от Близкия Изток към Сърбия, ще бъдат пренасочвани към България. Това обяви сръбският министър на външните работи Ивица Дачич....
През последните години Dacia се наложи като една от най-предпочитаните коли у нас, а за 2013 г. зае лидерското място по продажби в България. През тази...