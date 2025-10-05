Рекорд след рекорд! Анализатори предупреждават за биткойна

Най-голямата криптовалута в света - биткойн, достигна рекордна цена. Тя се повиши с почти 2,7% до 125,245 долара.

Предишният рекорд на биткойн беше 124 480 долара в средата на август, подкрепен от по-благоприятните регулации, въведени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, и от силното търсене от страна на институционални инвеститори.

В петък криптовалутата отбеляза осмия си пореден ден на поскъпване, поддържана от последните ръстове на американските борсови индекси и от притока на средства към борсово търгуваните фондове, свързани с биткойн.

Анализатори предупреждават, че въпреки безспорната техническа сила, трейдърите трябва да останат бдителни за краткосрочна волатилност.

"Този пробив може да има по-дълбоки корени, но биткойн все още трябва да докаже докъде може да го отведе инерцията, преди да започне консолидация", се казва в доклада.

Междувременно щатският долар се понижи, регистрирайки многоседмични загуби спрямо основните валути, тъй като несигурността относно спирането на дейността помрачи перспективите и забави публикуването на ключови данни, особено за заетостта, което е от решаващо значение за оценката на икономическото развитие.

