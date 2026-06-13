Нов подем на офис пазара в София - компаниите се връщат в модерни сгради
Colliers отчита повече наеми, повече релокации към клас А и силен интерес към устойчиви проекти
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Colliers отчита повече наеми, повече релокации към клас А и силен интерес към устойчиви проекти
Профилът на активните наематели на пазара на офис площи се промени през последните години. Това стана ясно на годишната конференция "Инвестиции и стро...