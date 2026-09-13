Нов подем на офис пазара в София - компаниите се връщат в модерни сгради
Colliers отчита повече наеми, повече релокации към клас А и силен интерес към устойчиви проекти
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Colliers отчита повече наеми, повече релокации към клас А и силен интерес към устойчиви проекти
Хиляди германци няма да са в състояние да платят новите високи сметки за отопление
Освобождават от наеми заради епидемиологичната обстановка
Интерес към тях няма заради лошата инфраструктура и високите наеми
10 % от наемателите от социалните жилища, собственост на общината в Хасково, ще бъдат изведени принудително, ако те самите не се изнесат доброволно....
Проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, възложена от Върховната административна прокуратура /ВАП/ откри редица...