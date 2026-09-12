Плашат България с арбитраж заради Лукойл! Има ли риск за горивата?
Спорът по Енергийната харта влиза в правна и политическа фаза
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Спорът по Енергийната харта влиза в правна и политическа фаза
Русия е нарушила договора, като е поискала от България да плаща в рубли, вместо в евро
Газ имаше. И сега сигурно има, но на каква цена, пита Александър Николов
Арбитражът не е обикновен съд, обясни Валентин Николов
Росица Велкова с важно решение
При нас бяха най-черните сценарии, каза бившият министър на финансите
Санкцията е 3 пъти по-малка от първоначалната, клубът ще играе в Шампионската лига и през новия сезон
Това бе потвърдено от арбитражния трибунал във Вашингтон
Националната електрическа компания (НЕК) е решила да не обжалва решението на Международния арбитражен съд по казуса "АЕЦ Белене", съобщава сайтът на М...
Китай няма правни основания да претендира за „исторически права" относно островите в Южнокитайско море. Това отсъди Постоянният арбитражен съд в Хага,...
Омбудсманът Мая Манолова посети внезапно днес арбитражен съд - Сдружение правна помощ и медиация (СППМ), осъдил десетки граждани от Варна в полза на...
НЕК ще плати само 550 млн. евро за един готов и един строящ се ядрен реактор НЕК трябва да плати на руската компания "Атомстройекспорт" 550 млн. евро...
Излязъл е арбитражът за АЕЦ "Белене". Това съобщи премиерът Бойко Борисов пред журналисти. "Най-големите ми страхове се разминаха. Арбитражното дело,...
Използването на арбитражните институции осигурява бърз, евтин и ефикасен способ за разрешаване на търговски спорове и събиране на вземания. Това разбр...
Петкова: НЕК не е осъден на 600 млн.евро заради "Белене" Няма решение от арбитражното дело за АЕЦ "Белене". Националната електрическа компания (НЕК)...
Държавата се готви за арбитажни дела с американските ТЕЦ-ове в Маришкия басейн. "Има подозрения за недопустима държавна помощ в договорите с американс...
Арбитражен съд учреди структурата на КРИБ в Перник. За председател е определена адвокат Анжела Асенова. По право арбитражът ще се оглавява и шефа на...
Специален арбитраж да се занимава с жалбите на бенефициенти на средства от ЕС при констатирани нарушения, които водят до корекции на парите от Европа....
София. За да се отвори насилствено място за АЕЦ "Белене" в българската енергийна система, трябва да бъдат затворени АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ-ове в Маришкия...
Париж. Изпълнителеният директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард се яви пред Съда на републиката в Париж, за да бъде изслушана относно рол...