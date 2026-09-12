Всичко за Арбитраж

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Готвим се за арбитраж за тока

Готвим се за арбитраж за тока

Държавата се готви за арбитажни дела с американските ТЕЦ-ове в Маришкия басейн. "Има подозрения за недопустима държавна помощ в договорите с американс...

08 януари | 23:50
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КРИБ учреди арбитраж в Перник

КРИБ учреди арбитраж в Перник

Арбитражен съд учреди структурата на КРИБ в Перник. За председател е определена адвокат Анжела Асенова. По право арбитражът ще се оглавява и шефа на...

06 октомври | 14:00
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