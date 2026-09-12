Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират
Българска следа в света на игрите
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Българска следа в света на игрите
Microsoft ще придобие Activision
Българският крал на компютърните игри разкрива как се прави бизнес за милиони от нулата в откровено интервю пред VIB в събота, 9 януари, от 16 часа по...
Плейстейшън, компютърни игри и различни джаджи. Това е хобито на Петя Петкова. Сега младата дама се грижи за българските документи за самоличност. Тя...