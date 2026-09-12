Renault показа електрическото си бижу
Нaпълнo пpeдcтaви ĸoнцeптyaлeн xeчбeĸ, нapeчeн Меgаnе еVіѕіоn.
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Нaпълнo пpeдcтaви ĸoнцeптyaлeн xeчбeĸ, нapeчeн Меgаnе еVіѕіоn.
Стилният хечбек има изключително просторен салон и голям багажник Какво търсят купувачите на автомобилите от В-сегмента (у нас той се радва на най-го...
Хечбекът Peugeot 208 постави рекорд по икономичност на дълго разстояние. Автомобилът измина 2152 км със среден разход 2 л на 100 км, като изразходва т...
Двеста кончета ускоряват бързака от място до 100 км/ч за 6,8 сек