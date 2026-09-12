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Емоции с новото Suzuki Baleno

Емоции с новото Suzuki Baleno

Стилният хечбек има изключително просторен салон и голям багажник Какво търсят купувачите на автомобилите от В-сегмента (у нас той се радва на най-го...

18 май | 3:35
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