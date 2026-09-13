Тръмп и Зеленски са първият голям тест пред Анди Бърнам
Новият стопанин на „Даунинг Стрийт“ увери Киев, че смяната на властта няма да промени британската позиция
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Новият стопанин на „Даунинг Стрийт“ увери Киев, че смяната на властта няма да промени британската позиция
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Брюксел. Разговорите по GSM при пътуване в ЕС ще бъдат с над 20% по-евтини от 1 юли. Максималните цени за изходящо повикване в роуминг вече ще бъдат 0...