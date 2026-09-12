Ето я мацката на Ел Чапо по бански
Младата жена на световноизвестния наркобарон работела като куриер
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Младата жена на световноизвестния наркобарон работела като куриер
Самбада призова младите да не тръгват оп неговия път
Кулиакан като на война
Имението е обявено за продажба, но кандидати няма
Министерството на правосъдието обвинява Ема Аиспуро и в подпомагане на бягството на съпруга й от мексикански затвор
Ще лежи в единочка в "Супермакс", ще вижда до края на дните си само небето през един прозорец
От "Алкатраз на Скалистите планини" южно от Денвър никой не е успял да избяга
Интервюто, което Шон Пен взе от мексиканския наркобарон Хоакин Гусман, известен с прякора Дребосъка, не е нищо друго, освен потвърждение, че съвременн...
След интервюто с Ел Чапо Срещнахме се много седмици преди залавянето му и на друго място, твърди актьорът Американският актьор Шон Пен заяви, че инт...
Властите в Мексико официално започнаха процедура по екстрадицията на наркобарона Хоакин „Ел Чапо" Гусман в САЩ, съобщи Би Би Си. Служители на Интерпо...
Мексиканските власти са заловили наркобоса „Ел Чапо" благодарение на актьора Шон Пен. Оказва се, че той е взел тайно интервю от издирвания, предаде R...
Часове след като беше заловен от мексиканската полиция, наркобаронът Хоакин Гузман – Ел Чапо, беше върнат в затвора, от който избяга преди 6 месеца -...
Мексиканските власти заловиха избягалия от затвора известен наркобарон Хоакин Гузман – Ел Чапо след 6 месеца преследване, съобщава АФП, цитирани от БГ...
Арестуваха седем надзиратели от затвора "Алтиплано", от който избяга наркобарона Хоакин Гусман - Ел Чапо. Те са задържани за разпит, след което са бил...
10 000 полицаи са по петите на избягалия от затвора в Мексико наркобарон Хоакин Гусман - Ел Чапо. Издирването на Дребосъка се провежда в цялата страна...
Видеозапис, показващ как наркобаронът Хоакин Гусман бяга от килията в затвора, бе разпространен от мексиканските власти. Кадрите са взети от камерата...
Властите в Мексико предлагат награда от 3,8 милиона долара за залавянето най-големия нарко бос в страната Хоаким Гусман, който наскоро избяга от един...
Това е дупката, през която най-големият мексикански наркобарон избяга за втори път от строго охраняван затвор. Хоакин Гусман, известен повече като Ел...
Един от най-големите мексикански наркобарони Хоакин Гусман, по-известен като Ел Чапо (Дребосъка), избяга за втори път от строго охраняван затвор. Гус...