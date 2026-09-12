Всичко за Ел Чапо

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10 000 ченгета търсят Ел Чапо

10 000 ченгета търсят Ел Чапо

10 000 полицаи са по петите на избягалия от затвора в Мексико наркобарон Хоакин Гусман - Ел Чапо. Издирването на Дребосъка се провежда в цялата страна...

17 юли | 21:10
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