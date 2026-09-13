Заради еврото: УниКредит Булбанк премахва таксата за вноски на пари в брой
Банката насърчава всички клиенти да се подготвят за преминаването към единната валута като внесат парите си по сметка още сега
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Банката насърчава всички клиенти да се подготвят за преминаването към единната валута като внесат парите си по сметка още сега
Ето последните данни на НОИ, които важат за пенсия
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БНБ взе мерки за ограничаване на заемите, за да се овладее инфлацията
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Дори и най-стабилните прослойки он населението бавят вноски
Ще се заплащат разсрочено за облекчение на абонатите
Централната банка прогнозира по-малък спад на икономиката през 2020 г.
Навременното изплащане на взет заем оказва пряко и дълготрайно влияние на кредитното досие на потребителя
През първото тримесечие на годината 53,7 хил. души се възползваха от правото си да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната си партида от еди...
Минималната заплата става 460 лв., свиват дефицита до 1,9% Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" ще бъде увеличена с по 1% през следващите две годин...
По 2184 лв. на човек са натрупани в частните осигурителни фондове Близо 600 хил. души спестяват доброволно за да живеят по-добре на старини По 45 лв...
Банките трябва да преведат средствата до 31 май Нови правила се въвеждат за определяне на ежегодните вноски на банките във Фонда за гарантиране на вл...
Хазната връща пари, ако сами правим вноски за старини или в здравен фонд Точно 11 работни дни остават до края на годината. И наред с търсенето на Кол...
Два пъти по-скъпо ще трябва да плащат хората с прекъснати здравно-осигурителни права, ако искат да ги възстановят. Промяната влиза в сила от началото...
595 хил. души се осигуряват в доброволните фондове Спестяването за старини в частните доброволни пенсионни фондове е по-изгодно от трупането на пари...
Ако не изберете сами пенсионно дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до една година след започване на първата работа, двете ви в...
Теглим заем от 78 хил. лв., изплащаме го за 18 години на вноски по 570 лв. месечно. Това са средните параметри на ипотечните кредити, получени след пр...
Между 65% и 75% са осигурените лица, за които в универсалните пенсионни фондове редовно се превеждат осигурителните им вноски. При категорийните работ...