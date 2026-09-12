Министър Енчо Керязов посочи главната цел в спорта
Чрез него изграждаме по-здраво и активно младо поколение, каза той
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Чрез него изграждаме по-здраво и активно младо поколение, каза той
Андрей Кузманов е шеф на федерацията по модерен петобой
Министърът отказа да коментира Григор Димитров
Пожелавам реализацията на твоя труд да достигне своя връх по време на Олимпийските игри, заяви министърът
Константинов да си гледа отбора, а не "Армеец", контрира Кралев Липсата на квалифицирани мениджъри, които да управляват стадиони и спортни зали, е ср...
Таков готви националите в Анкара за "Пътя на коприната" Интересно писмо е било получено в приемната на спортното министерство. Подписано е от Канцела...
Пет години затвор отреди Румънския върховен касационен съд за бившия спортен министър Моника Якоб Ридзи, предаде АBCnews. Тя бе призната за виновна в...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев се спусна с №1 и откри състезанието за купа "Чамкория Джуниър" на Боровец, след което раздаде дипломите...
Възможността за инвестиции в спортната инфраструктура, както и изграждането на спортни бази у нас от казахстанска страна обсъдиха на среща министърът...
Трябва да вдигнем тотото, казва Красен Кралев
София. Новият министър на младежта и спорта Красен Кралев пое официално поста от министъра в служебното правителство Евгения Раданова. По време на офи...
Раданова уволнява за спазване на закона, затваря си очите за съмнителни договори на НСБаза Ръководството на държавното дружество "Академика 2011" е б...
Плевен. "За времето, което имахме, направихме най-доброто", обяви министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева в Плевен, докато инспектираше спор...
София. Само 20 спорта в България ще бъдат финансирани от държавата, обяви спортният министър Мариана Георгиева. Засега не е ясно откога влиза в сила т...
Готови сме да облекчим бюджетите на федерациите, увери министърът
Йоханесбург. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, която взима участие в четвъртата конференция на Световната антидопингова агенция (WADA...
София. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева отпусна 20 000 лв. извънредна премия за първата титла на тенисиста ни Григор Димитров, съобщи...
София. Мариана Георгиева се срещна с ръководството на федерацията по вдигане на тежести в понеделник. Спортният министър отправи открита покана в сайт...
Любляна. Словения осъди бившия министър на вътрешните работи Игор Бавчар на 7 години затвор за финансови злоупотреби, пише Асошиейтед прес. Игор Бавч...
Създадоха 3 експертни комисии в министерството, Вальо Йорданов - най-активен