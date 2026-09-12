Всичко за Министър На Спорта

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Държавата финансира 20 спорта

Държавата финансира 20 спорта

София. Само 20 спорта в България ще бъдат финансирани от държавата, обяви спортният министър Мариана Георгиева. Засега не е ясно откога влиза в сила т...

27 ноември | 18:07
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Щангите на среща с министъра

Щангите на среща с министъра

София. Мариана Георгиева се срещна с ръководството на федерацията по вдигане на тежести в понеделник. Спортният министър отправи открита покана в сайт...

14 октомври | 21:40
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