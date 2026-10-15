Калин Стоянов разкри 20 ТикТок групи на Демерджиев и го закова с въпрос

В стремежа си да се хареса на хората, които отдавна не му вярват, след всички димки, които хвърля в публичното пространство, Демерджиев е решил да заложи на над 20 групи в TikTok и Facebook , озаглавени с гръмки наименования (“армии, битки, безстрашния и др.), администрирани и контролирани от приближени до него хора. Това заяви бившият вътрешен министър Калин Стоянов, депутат от ДПС, с специална своя публикация във Фейсбук. И зададе тежък въпрос: Кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството?

Ето какво написа Калин Стоянов:

Днес, пред журналисти, на въпрос за активността на МВР в сравнение с тази на предишното ръководство на ведомството по време на предходните избори, и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов отговори, цитирам:

„Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме.“

С цялото ми уважение към г-н Николов, казаното от него не отговаря на действителността и е невярно.

Напротив! Най-активен в TikTok и Facebook е не кой да е, а именно министърът на МВР Иван Демерджиев.

В стремежа си да се хареса на хората, които отдавна не му вярват, след всички димки, които хвърля в публичното пространство, Демерджиев е решил да заложи на над 20 групи в TikTok и Facebook , озаглавени с гръмки наименования (“армии, битки, безстрашния и др.), администрирани и контролирани от приближени до него хора.

Хубаво би било и.ф. главният секретар на МВР да знае, че неговият началник е „главен герой“ в TikTok и Facebook, но още по-редно би било да се поинтересува кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството, а доколкото ми е известно, това е много скъпо удоволствие.