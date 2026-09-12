Бъди Гай на 90: Великите не са приключили
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
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Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
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Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...
Албумът ни с Дейвид се изля като река Легендарният китарист и основател на "Лед Цепелин" - Джими Пейдж, се изповядва пред главния редактор на сп. Gui...
Уилямс и китаристът на "Лед Цепелин" си пречели взаимно с високите децибели Комшийските разпри не са запазени единствено за угрижени за битовото си о...