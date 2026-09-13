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Днес се ражда рокендрола

Днес се ражда рокендрола

Днес отбелязваме рождения ден на рокендрола. На днешната дата, 12 април 1954 година, Бил Хейли записва на плоча песента си "Rock around the clock", по...

12 април | 6:41
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