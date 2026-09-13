Рокът загуби своя незаменим ритъм. Отиде си велик барабанист
Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд, беше на 77 години
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Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд, беше на 77 години
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