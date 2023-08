REBEL REBEL край морето

Projector Plus събира осем топ рокендрол артиста на сцената на Menthol до морския бряг във Варна

AНИМАЦИОНЕРИТЕ, GREESH, HELLION STONE, LEK CITY CASE, NO MORE MANY MORE, SCOTOPIA, SOUNDPROPHET и американците TROPE са REBEL REBEL 2023

На 8 и 9 септември осем топ алтернативни акта – седем бг банди и една американска, акостират във Варна в своя морски дом Ментол за REBEL REBEL By The Sea Edition. За трета година Projector Plus събира на една сцена в два дни артисти и фенове, за които музиката е смелост, свобода, бунт и приятелство.

На 8 септември пламъка на REBEL REBEL запалваме с еклектичния заряд на българския мултиинструменталист Гриша Георгиев. Класикът в българската алтернативна музика ще бъде в познатото си рок и фънки амплоа, а неговият любим солов проект – GREESH ще остави място за размисъл дали въобще е имало нещо подобно по нашите ширини. GREESH се качва на сцената с банда, за да изпълни на живо не само авторските си песни, но и парчета на любим проект – Портокал/Матака. Веднага след него, на сцената ще застъпят господарите на тежкия звук HELLION STONE – софийската алтернативна груув метъл банда, чиято мощ е способна да разцепи морето на две. От своя страна NO MORE MANY MORE ще завършват това атрактивно музикално трио със стил. Бандата вече е нарицателна за изпълнени със смисъл текстове, а песните им са сред най-успешните на местната рок сцена. Специалните гости в първия ден на REBEL REBEL 2023 са АНИМАЦИОНЕРИТЕ. Групата, предвождана от любим герой – Георги Згуров-Гурко, заби знамето си на територията на българския алтернативен рок още в края на миналия век и от тогава нищо не е същото. Техният характерен стил обещава маниакален сет, който няма да остане без последствия.

Тази година 9 септември ще бъде дата, която ще сплотява в името на музиката. Втората вечер на REBEL REBEL започва със Scotopia – една млада банда, която вече оставя собствена диря по пясъците на българския рок. Следващият акт на феста е подвластен на опасния ритъм на TROPE, прог рок банда, която идва чак от Холивуд, LA с вокалист харизматuчната Diana Studenberg. Концепцията на “Eleutheromania” – техния дебютен албум, е концепцията в основата и на бунта – “маниакален стремеж към свобода”, който прелива от тяхната музика, която жадува да се освободи от шаблоните. Техните актуални концерти са като съпорт на гиганти в прогресива като The Pineapple Thief, Haken и King’s X. В може би най-силната си година откакто съществуват, тази, в която излезе дебютният им албум SEVEN, рокендрол разбойниците LEK CITY CASE няма да пропуснат възможността да посвирят на забранените струни на човешката душа. REBEL REBEL By The Sea Edition 2023 ще бъде закрит от SOUNDPROPHET, групата, чиято концепция се основава на послания – тези за доверие към изкуството, за уважение и единение между човека и музиката.

Стартът е в петък, 8 септември, 8 вечерта. А ето и пълната програма за двата дни алтернативен музикален трип:

8 септември /петък/

GREESH

HELLION STONE

NO MORE MANY MORE

AНИМАЦИОНЕРИТЕ

9 септември /събота/

SCOTOPIA

TROPE

LEK CITY CASE

SOUNDPROPHET

