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Търсят замърсител в Арда

Търсят замърсител в Арда

Смолян. Незабавна проверка за умряла мряна в р. Арда направи екоинспекцията в Смолян по сигнал на рибари. Измирането на риба не е причинено от замърся...

06 януари | 19:15
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