Частичното бедствено положение в Ардино падна
Започва проектиране на нов мост след четвъртото извънредно положение от началото на годината
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Започва проектиране на нов мост след четвъртото извънредно положение от началото на годината
Това съобщиха от полицията
България е прекрасна страна за почивка и туризъм, споделят младежите от клубове по каяк туризъм
Спря изтичането на отпадните води от три квартала на Кърджали в корито на Арда и яз. Студен кладенец. Днес приключи изграждането на гъвкавата връзка н...
Кърджали. Аварията на водопровода в коритото на Арда е отстранена, съобщиха от областна администрация Кърджали. Положена е нова 100 метрова тръба в к...
Смолян. Незабавна проверка за умряла мряна в р. Арда направи екоинспекцията в Смолян по сигнал на рибари. Измирането на риба не е причинено от замърся...