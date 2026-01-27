Легендарна автогара в наш град затваря врати. Какво ще се случи с пътуващите

Автогара "Север" в Пловдив окончателно затваря.

Няма конкретика засега къде ще спират автобусите от междуселищните превози, предава Plovdiv24.bg.



Собственикът на трите автогари в Пловдив - фирма "Хеброс бус", в лицето на управителя Веселин Дошков е направила предложение за прехвърляне на курсовете към автогарите "Родопи" и "Юг". В очакване сме да научим подробности, тъй като отговорът от Община Пловдив е повече от витиеват.



Ето какво съобщиха те:



"По закон Община Пловдив няма право да пренасочва автобусите другаде, освен на лицензирани автогари. За това бе осъществена комуникация с "Хеброс бус" - собственик на автогарите "Юг" и "Родопи", откъдето в Община Пловдив бе получен отговор за капацитета на автогарите, обсъдено бе коя линия къде ще бъде пренасочена, както и маршрутите им.



Решението бе одобрено на заседание на Комисия по член 8 по Наредба 2 на Министерство на транспорта."

